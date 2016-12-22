Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Коневу

Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, сообщается на сайте дипмиссии.

«Решительно осуждаем подобные противоправные действия и настаиваем на проведении расследования с привлечением к ответственности виновных», — говорится в сообщении. «Прискорбно видеть, как сомнительные инициативы некоторых муниципальных политиков приводят к реальным актам вандализма в отношении памятника герою освобождения Чехословакии и ее столицы от нацистских оккупантов», — подчеркнули в посольстве.

Памятник Ивану Коневу в Праге был осквернен 23 ноября, сообщает чешское издание Idnes со ссылкой на полицию. Неизвестные нанесли на монумент краской даты: 1956, 1961, 1968 и 2017, уточняет издание. «В полицию поступило сообщение о случившемся, начато расследование», — сказали в правоохранительных органах.

Представитель органов власти района Прага-6 Ондржей Шрамек высказал мнение, что «нанесение надписей может быть формой протеста или умышленной провокацией». Он добавил, что представители администрации Прага-6, на территории которого установлен памятник, ранее заявляли о необходимости скорректировать надпись на памятнике, указав не только заслуги маршала, но и другие стороны его биографии. По мнению представителей района, «на монументе должно быть указано, что в 1956 году Конев руководил подавлением венгерского восстания, а также тот факт, что в 1968 году возглавляемые им войска вторглись в Чехословакию», сказал Шрамек.

Иван Конев стал дважды Героем Советского Союза в 1944 и 1945 годах. В период с 1952 по 1973 годы он являлся членом ЦК КПСС. Конев умер в 1973 году в возрасте 75 лет.