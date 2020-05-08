Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Вован и Лексус утверждают, что позвонили мэру Праги Зденеку Гржибу. Они решили связаться с ним на фоне скандала с демонтажом памятника Коневу. В процессе общения собеседник понял, что это розыгрыш, но продолжил разговор

Зденек Гржиб (Фото: Katerina Sulova / CTK / Global Look Press)

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу. Запись разговора опубликована на YouTube. На ней слышно, как человек с голосом, похожим на голос Зденека Гржиба, общается с пранкером, который представился мэром Киева Виталием Кличко.



На записи собеседник пранкера, рассуждая о событиях 1945 года, заявил о том, что русская армия пришла в Прагу слишком поздно. «У нас было Пражское восстание. Поэтому Прага освободила себя сама», — сказал человек с голосом Гржиба.

В процессе разговора собеседник пранкера понял, что общается не с Кличко, и задал вопрос: «Кстати, кто вы на самом деле?» После этого звонящий представился русским блогером, который живет в Праге, и разговор продолжился.Человек, голос которого похож на голос мэра Праги, сообщил, что он «не разрушал» статую маршала Конева. «Это собственность Праги-6 (района, где был установлен памятник. — РБК). Чешская Республика — это не ваши диктаторские штучки в России. Я должен уважать то, что город хочет делать со своей собственностью», — добавил он.

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал РБК о том, что мэра Праги решено было разыграть из-за повышенного внимания СМИ к теме памятника Коневу. «Было столько разговоров о памятнике и о переименовании улицы, где находится посольство России. Мы подумали, почему бы не пообщаться с кем-то из действующих лиц? Пытались связаться со старостой района, где убрали памятник Коневу, но он был недоступен. Поэтому ограничились мэром Праги», — сказал он.

Пранкер отметил, что от звонка мэру у организаторов розыгрыша сложилось неоднозначное впечатление. «Очень необычно, что человек, который является мэром столицы, ведет себя странно. Он понял, что общается не с мэром [Киева], но продолжил это делать. Разговаривал в стиле «сам дурак». Странно и то, что мэр Праги оправдывался перед неизвестным человеком. Ну и, конечно, мы узнали его точку зрения на исторические факты и позицию в отношении России. Он сказал, что у нас авторитарный режим», — добавил он.

Пранкер назвал собеседника «специфическим персонажем». «Я удивлен, что это градоначальник столицы. Даже сам Кличко, с которым мы общались, на его фоне выглядит умнее, вежливее, культурнее», — добавил он.