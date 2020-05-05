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Новости без коронавируса ,  
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МИД Чехии предложил России обсудить разногласия в отношениях

Фото: AmbRusCz / Facebook
Фото: AmbRusCz / Facebook

Министерство иностранных дел (МИД) Чехии направило России ноту, в которой предложило обсудить разногласия в двусторонних отношениях. Об этом заявил глава чешского МИДа Томаш Петржичек, передает издание iDNES.

По его словам, запрос в виде ноты о начале консультаций был представлен российской стороне впервые с момента принятия договора о сотрудничестве и дружественных отношениях в 1993 году.

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Общество
Фото: David W Cerny / Reuters

«Политизация этих вопросов может быть контрпродуктивной. Пожалуйста, дайте место дипломатии», — сказал он во время заседания чешского парламента. Министр отметил, что России и Чехии, в частности, нужно обсудить споры по поводу сноса памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге.

Монумент сняли с пьедестала 3 апреля по решению пражских властей. Памятник находился на площади Интербригады в шестом районе Праги. Городской совет решил снести монумент еще в сентябре 2019 года. По словам пресс-секретаря района Ондржея Шрамека, скульптуру должны были перенести в хранилище, а потом поместить в Музей памяти XX века.

Москва выразила протест из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге
Общество
Фото: Petr David Josek / AP

Посольство России в Чехии выразило протест из-за сноса памятника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы страны, совершенном публично (ч. 3 ст. 354.1 УК). В комитете заявили, что сносом памятника Чехия нарушила обязательства в рамках двусторонних отношений с Россией, «продемонстрировав свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом».

В ответ в МИД Чехии заявили, что демонтаж и перемещение монумента Конева не противоречит договору Праги и Москвы о дружественных отношениях и сотрудничестве. Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела против законно избранных депутатов другого государства.

Теги: Чехия, Россия, разногласия, памятник
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