МИД Чехии предложил России обсудить разногласия в отношениях

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Министерство иностранных дел (МИД) Чехии направило России ноту, в которой предложило обсудить разногласия в двусторонних отношениях. Об этом заявил глава чешского МИДа Томаш Петржичек, передает издание iDNES.

По его словам, запрос в виде ноты о начале консультаций был представлен российской стороне впервые с момента принятия договора о сотрудничестве и дружественных отношениях в 1993 году.

«Политизация этих вопросов может быть контрпродуктивной. Пожалуйста, дайте место дипломатии», — сказал он во время заседания чешского парламента. Министр отметил, что России и Чехии, в частности, нужно обсудить споры по поводу сноса памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге.

Монумент сняли с пьедестала 3 апреля по решению пражских властей. Памятник находился на площади Интербригады в шестом районе Праги. Городской совет решил снести монумент еще в сентябре 2019 года. По словам пресс-секретаря района Ондржея Шрамека, скульптуру должны были перенести в хранилище, а потом поместить в Музей памяти XX века.