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Премьер-министр Италии поблагодарил Путина за помощь в борьбе с COVID-19

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным поблагодарил его за помощь в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.

Конте отметил профессионализм российских военных специалистов и медиков, которые сейчас завершают свою гуманитарную миссию в Италии. Также Конте и Путин договорились о продолжении тесного сотрудничества по линии профильных министерств и ведомств.

Минобороны сообщило об отъезде российских военных из Италии
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Фото: Минобороны РФ

В конце марта Минобороны направило в Италию российских специалистов, медицинское оборудование и спецтехнику для помощи в борьбе с коронавирусом. На 14 самолетах в страну доставили около 100 российских военнослужащих. Они дезинфицировали пансионаты для пожилых людей в Ломбардии и принимали пациентов с коронавирусом в госпиталях Бергамо.

8 мая Минобороны сообщило об отъезде первых российских военных из Италии. В этот день в Россию вернутся 20 военнослужащих и четыре единицы специальной техники. Всего 8 мая планируется совершить два рейса на самолетах военно-транспортной авиации Ил-76, уточнили в ведомстве.

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Источник: JHU
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Теги: Италия, Владимир Путин, коронавирус
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