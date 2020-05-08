В Подмосковье число новых заболевших COVID-19 впервые превысило 900

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Московской области коронавирус подтвердили у 918 человек, сообщает федеральный оперативный штаба по борьбе с заболеванием в Telegram.

Накануне в регионе было зафиксировано 842 случая заражения COVID-19.

Общее число случаев заражения в Московской области достигло 18 350. Из них 813 человек вылечились, 175 умерли.

Накануне режим самоизоляции в Москве и Подмосковье продлили до конца мая. С 12 мая в регионах начнет действовать режим обязательного ношения масок в общественных местах и транспорте.