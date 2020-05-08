В Подмосковье число новых заболевших COVID-19 впервые превысило 900

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,12 (+0,15) Quote, 07 мая, 13:07
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 80,06 (0) Quote, 07 мая, 13:07
Заместителем генпрокурора станет его бывший коллега из СКР Общество, 11:26 Поствирусная экономика: что помешает радикальным переменам Мнение, 11:21 Собянин утвердил доплаты занятым в борьбе с COVID-19 медработникам Общество, 11:19 СМИ сообщили о планах НХЛ провести Кубок Стэнли с участием 24 команд Спорт, 11:15 Instagram назвал самые популярные прямые эфиры в России Стиль, 11:14 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 мая Общество, 11:08 Как убедить сотрудников болеть дома Pro, 11:03 ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка» Бизнес, 11:02 Совкомбанк опроверг сообщение о заражении коронавирусом президента банка Общество, 11:02 Риск — это для романтиков: 6 историй о таксистах и курьерах «РБК Стиль» и Яндекс Такси, 10:59 Какие продукты, сервисы и другие инновации возникли на фоне коронавируса Экономика инноваций, 10:58  В Подмосковье число новых заболевших COVID-19 впервые превысило 900 Общество, 10:56 «Лион» подал два иска после досрочного завершения футбольного сезона Спорт, 10:44 Слоны в Таиланде лишились работы из-за пандемии и теперь уходят на волю Стиль, 10:44
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Подмосковье число новых заболевших COVID-19 впервые превысило 900

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Московской области коронавирус подтвердили у 918 человек, сообщает федеральный оперативный штаба по борьбе с заболеванием в Telegram.

Накануне в регионе было зафиксировано 842 случая заражения COVID-19.

Общее число случаев заражения в Московской области достигло 18 350. Из них 813 человек вылечились, 175 умерли.

В России за сутки умерли 98 человек с COVID-19
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Накануне режим самоизоляции в Москве и Подмосковье продлили до конца мая. С 12 мая в регионах начнет действовать режим обязательного ношения масок в общественных местах и транспорте.

Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 187,8 тыс. человек. Более 98, 5 тыс. случаев заражения приходится на Москву.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Московская область, пандемия
Материалы по теме
В Подмосковье зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 мая
Общество
В России за сутки умерли 98 человек с COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter