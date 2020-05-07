Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,12 (+0,15) Quote, 07 мая, 13:07
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 80,06 (0) Quote, 07 мая, 13:07
КС Молдавии признал кредитное соглашение с Россией неконституционным Политика, 00:14 Действие цифровых пропусков в Подмосковье продлили до конца мая Общество, 07 мая, 23:58 Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до конца мая Общество, 07 мая, 23:40 Франция оставит границы закрытыми до середины июня Общество, 07 мая, 23:33 Как планета сможет обеспечить едой 10 миллиардов человек РБК и Россельхозбанк, 07 мая, 23:24 Основателя проекта «Омбудсмен полиции» обвинили в вымогательстве Общество, 07 мая, 23:23 Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в США Технологии и медиа, 07 мая, 23:04 В Ульяновской области введут «перчаточный режим» Общество, 07 мая, 23:03 В Москве задержали банкира Олега Власова Общество, 07 мая, 22:54 Песков заявил о планах Путина провести совещание по поддержке авиаотрасли Политика, 07 мая, 22:49 S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России Экономика, 07 мая, 22:46 Минобороны сообщило о 1540 зараженных коронавирусом военных Общество, 07 мая, 22:18 Сборная России проиграла команде Каспарова на Кубке наций по шахматам Спорт, 07 мая, 22:12 Трамп заявил о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ из США Политика, 07 мая, 22:03
Пандемия коронавируса ,  
0 

Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до конца мая

Власти Московской области приняли решение продлить режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса COVID-19 до конца мая. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьева опубликовано на сайте подмосковного правительства.

В документе говорится, что ограничительные меры продлеваются до 31 мая. Цифровые пропуска, позволяющие жителям в исключительных случаях передвигаться в черте региона, продолжат действовать до конца этого месяца.

В Подмосковье, как указывается в постановлении, продлевается запрет на проведение спортивных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и других массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах и других местах массового посещения.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter