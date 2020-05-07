Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до конца мая

Власти Московской области приняли решение продлить режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса COVID-19 до конца мая. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьева опубликовано на сайте подмосковного правительства.

В документе говорится, что ограничительные меры продлеваются до 31 мая. Цифровые пропуска, позволяющие жителям в исключительных случаях передвигаться в черте региона, продолжат действовать до конца этого месяца.

В Подмосковье, как указывается в постановлении, продлевается запрет на проведение спортивных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и других массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах и других местах массового посещения.

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