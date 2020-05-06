В Подмосковье зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Московской области выявили 829 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб области в Telegram. Это новый рекорд по суточному приросту зараженных для региона с начала распространения заболевания.

Накануне оперативный штаб сообщал о 822 новых случаях в Подмосковье за сутки, а за день перед этим — о 803. Предыдущий рекорд по количеству заражений за сутки был установлен в Московской области 3 мая, когда заболевание обнаружили у 822 пациентов.



По состоянию на 6 мая общее число зараженных COVID-19 в Подмосковье достигло 16 590 человек. Из них 611 выздоровели, 141 умер. Общее количество случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 166 тыс.

3 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил считать «дурным тоном» походы на шашлыки и вечеринки в период майских праздников. По его словам, люди с «избыточным количеством энергии» могут обратиться к властям региона, которые направят их на работу для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Режим обязательной самоизоляции в Подмосковье действует до 11 мая.

