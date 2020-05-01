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Пандемия коронавируса ,  
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В Подмосковье зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Подмосковье за сутки выявили 797 новых случаев коронавирусной инфекции, это новый рекорд для области с начала пандемии в стране. Об этом сообщает оперштаб.

По данным подмосковного оперштаба, наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Балашихе — 81 человек, Красногорске — 47 человек и Мытищах — 35 человек. Новых заболевших выявили во всех округах, кроме Бронниц, Волоколамска, Дубны, Каширы, Котельников, Красноармейска, Лосино-Петровского, Лотошино, Рошаля, Талдома и Электрогорска.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в Московской области с начала эпидемии увеличилось до 11 710 человек. Из них 430 пациентов выздоровели, еще 93 умерли.

В Подмосковье зафиксировали рекордное число зараженных COVID-19 за сутки
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве за сутки зарегистрировали 3 561 случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в столице составляет 57 300 человек, при этом 5 766 пациентов выздоровели, 658 умерли.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом. По ее словам, страна уже практически была на плато по числу новых случаев на последней неделе.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: рекорд, коронавирус, Московская область
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