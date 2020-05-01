В Подмосковье зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Подмосковье за сутки выявили 797 новых случаев коронавирусной инфекции, это новый рекорд для области с начала пандемии в стране. Об этом сообщает оперштаб.

По данным подмосковного оперштаба, наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Балашихе — 81 человек, Красногорске — 47 человек и Мытищах — 35 человек. Новых заболевших выявили во всех округах, кроме Бронниц, Волоколамска, Дубны, Каширы, Котельников, Красноармейска, Лосино-Петровского, Лотошино, Рошаля, Талдома и Электрогорска.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в Московской области с начала эпидемии увеличилось до 11 710 человек. Из них 430 пациентов выздоровели, еще 93 умерли.

В Москве за сутки зарегистрировали 3 561 случай коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в столице составляет 57 300 человек, при этом 5 766 пациентов выздоровели, 658 умерли.