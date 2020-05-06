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Кремль заявил об отсутствии конкретики о проведении «ядерного саммита»

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Кремль пока не располагает конкретной информацией о сроках и формате проведения саммита пяти ядерных держав. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока никакой конкретики по срокам и формату ее [встречи] проведения нет», — сказал Песков.

Песков отметил, что организация саммита было инициативой Путина.«Трамп уже подтвердил целесообразность такой встреч и сказал, что США присоединятся», — добавил он.

Путин в Иерусалиме предложил созвать новый саммит пяти государств
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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на январском форуме памяти Холокоста в Иерусалиме предложил созвать в 2020 году саммит с участием глав пяти ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, США, Китая, Франции и Великобритании.

По его словам, встреча стран антигитлеровской коалиции в год 75-летия Победы должна напомнить об идее их союзничества. Путин предложил мировым лидерам обсудить на встрече глобальные проблемы современности и отметил, что на «пятерке» лежит «особая ответственность по сохранению цивилизации». Место проведения будущего саммита президент не уточнил, сообщив, что он может состояться в любой точке мира.

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Французский лидер Эмманюэль Макрон поддержал идею российского президента. Он указал, что страны — основательницы ООН действительно несут историческую ответственность и должны обеспечить устойчивость мирового порядка.

В начале марта Песков заявил, что есть «определенные сигналы» о том, что Великобритания также заинтересована в присоединении к саммиту. Источники «Коммерсанта» сообщили, что британская сторона предварительно уведомила Москву о готовности премьера Бориса Джонсона принять участие в будущей встрече.

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Глава МИДа России Сергей Лавров 3 марта отметил, что власти Китая поддерживают инициативу. Он добавил, что Трамп согласился принять участие во встрече, чьи точные место и время сейчас согласовываются.

6 мая посол США в России Джон Салливан сказал, что Путину передали сообщение от Трампа, в котором американский лидер оценил идею проведения саммита ядерных держав как «хорошую».

Теги: Кремль, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, ядерное вооружение
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