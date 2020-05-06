Кремль заявил об отсутствии конкретики о проведении «ядерного саммита»

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Кремль пока не располагает конкретной информацией о сроках и формате проведения саммита пяти ядерных держав. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока никакой конкретики по срокам и формату ее [встречи] проведения нет», — сказал Песков.

Песков отметил, что организация саммита было инициативой Путина.«Трамп уже подтвердил целесообразность такой встреч и сказал, что США присоединятся», — добавил он.

Президент России Владимир Путин на январском форуме памяти Холокоста в Иерусалиме предложил созвать в 2020 году саммит с участием глав пяти ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, США, Китая, Франции и Великобритании.