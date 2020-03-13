Песков заявил о сигналах заинтересованности Лондона во встрече «пятерки»

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Москва получила определенные сигналы о том, что Лондон заинтересован в проведении саммита «пятерки» постоянных членов Совета безопасности ООН. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Да, есть определенные сигналы о том, что Великобритания будет тоже заинтересована в проведении такой встречи», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос о том, получила ли Москва от Великобритании ответ на предложение президента России Владимира Путина о проведении встречи пятерки постоянных членов СБ ООН.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на слова двух источников в госструктурах России сообщил, что британская сторона предварительно уведомила Москву о готовности премьера Бориса Джонсона принять участие в предложенном президентом Путиным саммите.

В январе на форуме памяти холокоста в Иерусалиме Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании для совместного обсуждения актуальных проблем. По его словам, на странах-основателях ООН и постоянных членах Совбеза лежит «особая ответственность по сохранению цивилизации».