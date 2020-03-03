Лавров заявил о согласии Трампа на предложенный Путиным саммит пяти стран

По словам министра, кроме президента США инициативу поддержал лидер Франции Эмманюэль Макрон, а также председатель КНР Си Цзиньпин. Встречу России, Франции, Великобритании, США и Китая Владимир Путин предложил в январе

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться в рамках «ядерной пятерки» — саммита с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании, который в январе предложил собрать президент Владимир Путин. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

По словам Лаврова, инициативу также поддержали Франция и Китай. Министр добавил, что место и время сейчас согласовываются. «Надеюсь, что в самом ближайшем будущем мы сможем достичь согласия, и тогда об этом будет объявлено», — сказал Лавров.

Министр пояснил, что страны, которым Путин предложил участвовать в саммите, могут «сыграть роль лидеров в мобилизации всего международного сообщества; [сыграть] на коллективную работу, объединение, а не на конфронтацию».

Он добавил, что в более широком плане речь идет о выживании человечества. «Впервые за многие годы эксперты начинают говорить о вероятности ядерной войны. Это недопустимо», — заключил глава МИДа.