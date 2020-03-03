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Политика ,  
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Лавров заявил о согласии Трампа на предложенный Путиным саммит пяти стран

По словам министра, кроме президента США инициативу поддержал лидер Франции Эмманюэль Макрон, а также председатель КНР Си Цзиньпин. Встречу России, Франции, Великобритании, США и Китая Владимир Путин предложил в январе
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться в рамках «ядерной пятерки» — саммита с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании, который в январе предложил собрать президент Владимир Путин. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

По словам Лаврова, инициативу также поддержали Франция и Китай. Министр добавил, что место и время сейчас согласовываются. «Надеюсь, что в самом ближайшем будущем мы сможем достичь согласия, и тогда об этом будет объявлено», — сказал Лавров.

Министр пояснил, что страны, которым Путин предложил участвовать в саммите, могут «сыграть роль лидеров в мобилизации всего международного сообщества; [сыграть] на коллективную работу, объединение, а не на конфронтацию».

Он добавил, что в более широком плане речь идет о выживании человечества. «Впервые за многие годы эксперты начинают говорить о вероятности ядерной войны. Это недопустимо», — заключил глава МИДа.

Путин в Иерусалиме предложил созвать новый саммит пяти государств
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Путин предложил созвать саммит 23 января. Президент отмечал, что на странах — основателях ООН и постоянных членах Совета Безопасности лежит «особая ответственность по сохранению цивилизации». Они, по словам Путина, должны стать примером для других государств. Он допускал, что одной из тем для саммита могла бы стать ситуация в Ливии, хотя могут рассматриваться и другие проблемы.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Сергей Лавров, Дональд Трамп, саммит, СБ ООН
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