Лавров в телефонном разговоре напомнил Помпео о предложении продлить СНВ

Майк Помпео и Сергей Лавров (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили вопросы, касающиеся стратегической стабильности, сообщается на сайте МИДа.

Лавров подтвердил желание России продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в феврале 2021 года. Он уточнил, что российская сторона готова работать над новыми договоренностями о ядерном оружии. Главы внешнеполитических ведомств условились об активизации российско-американского диалога по ограничению вооружений.

Стороны также выразили готовность продолжать координацию действий по преодолению проблем, вызванных пандемией коронавируса и нестабильностью на нефтяном рынке. Кроме того, в разговоре затронули проблему вывоза из США россиян.

Как сообщается на сайте Госдепа, Помпео в свою очередь заявил, что США хотят провести будущие переговоры о контроле над вооружениями в трехстороннем формате с обязательным участием Китая.

«Секретарь подчеркнул, что любые будущие переговоры о контроле над вооружениями должны основываться на концепции президента Трампа о трехстороннем соглашении по контролю над вооружениями, в котором должны участвовать как Россия, так и Китай», — отмечается в сообщении. Кроме того, стороны обсудили проблему задержания граждан США.