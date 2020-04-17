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Лавров в телефонном разговоре напомнил Помпео о предложении продлить СНВ

Майк Помпео и Сергей Лавров (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили вопросы, касающиеся стратегической стабильности, сообщается на сайте МИДа.

Лавров подтвердил желание России продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в феврале 2021 года. Он уточнил, что российская сторона готова работать над новыми договоренностями о ядерном оружии. Главы внешнеполитических ведомств условились об активизации российско-американского диалога по ограничению вооружений.

Стороны также выразили готовность продолжать координацию действий по преодолению проблем, вызванных пандемией коронавируса и нестабильностью на нефтяном рынке. Кроме того, в разговоре затронули проблему вывоза из США россиян.

Как сообщается на сайте Госдепа, Помпео в свою очередь заявил, что США хотят провести будущие переговоры о контроле над вооружениями в трехстороннем формате с обязательным участием Китая.

«Секретарь подчеркнул, что любые будущие переговоры о контроле над вооружениями должны основываться на концепции президента Трампа о трехстороннем соглашении по контролю над вооружениями, в котором должны участвовать как Россия, так и Китай», — отмечается в сообщении. Кроме того, стороны обсудили проблему задержания граждан США.

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В начале апреля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия готова «хоть сегодня» продлить с США двусторонний договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (неофициально СНВ-3). Однако пока американская сторона, по его словам, не дала свое согласие.

В феврале МИД России отмечал, что у Москвы и Вашингтона не осталось времени, чтобы договориться о продлении договора СНВ. Действующее соглашение готовилось около года, по словам замдиректора департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Леонтьева, а новый договор потребовал бы еще больше времени из-за сложной «текущей ситуации». В США в феврале заявили, что Китай не заинтересован в переговорах по контролю над вооружениями, в отличие от России.

Россия и США заключили соглашение СНВ-3 в 2010 году, в 2011-м оно вступило в силу. В феврале 2021 года договор прекратит действовать. В его рамках страны должны сократить ядерные боевые заряды до 1,55 тыс. единиц, а количество межконтинентальных баллистических ракет и ракет, которые размещены на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, — до 700 единиц.

Теги: Сергей Лавров, Майк Помпео
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