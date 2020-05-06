Посол США заявил об обсуждении предложенного Путиным «ядерного» саммита

Джон Салливан (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».

«Мы передали президенту Путину сообщение от президента Трампа, в котором тот соглашается с тем, что саммит «ядерной пятерки» — это хорошая идея», — сказал Салливан.

Речь идет о встрече лидеров США, России, Великобритании, Франции и Китая, которую Путин предложил созвать 23 января.

По словам посла, сейчас продолжаются обсуждение содержания и организационная составляющая встречи. Он отметил, что в течение последнего месяца официальные лица США и России «неоднократно связывались на различных уровнях».

Совместная работа стран «ядерной пятерки» доказала свое значение при решении проблем в сфере международной безопасности, указал Салливан. Кроме того, координировать действия необходимо для эффективного и многостороннего контроля над вооружениями, отметил посол. «Именно так видит ситуацию президент Трамп, и именно эта задача является одним из самых важных его приоритетов в сфере национальной безопасности», — заключил посол.