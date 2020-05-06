Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97 (+1,25) Quote, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06 (+0,94) Quote, 13:05
В Южной Осетии выявили первого зараженного коронавирусом Общество, 13:35 Мурашко сообщил о не достигнутом пока плато по заболеваемости COVID-19 Общество, 13:34 Еврокомиссия предсказала России падение ВВП вдвое больше санкционного Экономика, 13:32 Посол США заявил об обсуждении предложенного Путиным «ядерного» саммита Политика, 13:29 «Ак Барс» подписал контракт с чемпионом мира по хоккею Спорт, 13:26 Минобороны раскрыло состав авиагруппы на параде Победы в Москве Общество, 12:57 Бездействие убивает: как выбрать рекламную стратегию при уходе в онлайн Pro, 12:57 Генетический Tinder: зачем расшифровывать ДНК человека Футурология, 12:56  Победительница юниорского ЧМ сообщила о методах работы Тутберидзе Спорт, 12:51 РБК Тренды запускают новый подкаст «Что изменилось?» Экономика инноваций, 12:27  Минпросвещения ответило на сообщения о переносе ЕГЭ на август Общество, 12:27 Как проходит ослабление карантинных мер в Италии. Фоторепортаж Общество, 12:27  Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотеке Финансы, 12:21 Лучший бомбардир нижегородского «Торпедо» перешел в «Йокерит» Спорт, 12:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

Посол США заявил об обсуждении предложенного Путиным «ядерного» саммита

Джон Салливан
Джон Салливан (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».

«Мы передали президенту Путину сообщение от президента Трампа, в котором тот соглашается с тем, что саммит «ядерной пятерки» — это хорошая идея», — сказал Салливан.

Речь идет о встрече лидеров США, России, Великобритании, Франции и Китая, которую Путин предложил созвать 23 января.

По словам посла, сейчас продолжаются обсуждение содержания и организационная составляющая встречи. Он отметил, что в течение последнего месяца официальные лица США и России «неоднократно связывались на различных уровнях».

Совместная работа стран «ядерной пятерки» доказала свое значение при решении проблем в сфере международной безопасности, указал Салливан. Кроме того, координировать действия необходимо для эффективного и многостороннего контроля над вооружениями, отметил посол. «Именно так видит ситуацию президент Трамп, и именно эта задача является одним из самых важных его приоритетов в сфере национальной безопасности», — заключил посол.

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Политика
Джон Салливан

Ранее, в начале марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Трамп поддержал идею саммита «пятерки». Кроме того, за встречу высказались Франция и Китай, отмечал министр. Со стороны Великобритании есть «определенные сигналы» о заинтересованности, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

15 марта, Салливан заявил, что Трамп предлагает созвать саммит «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Посол отметил, что повестка встречи пока не обсуждалась, но речь может пойти в том числе и о контроле над вооружениями.

Теги: Дональд Трамп, США, саммит
Материалы по теме
Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Политика
Лавров заявил о согласии Трампа на предложенный Путиным саммит пяти стран
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter