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Пандемия коронавируса ,  
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Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 6 мая на совещании изучит рекомендации по постепенному отказу от ограничительных мер, принятых в стране из-за эпидемии коронавируса.

Над рекомендациями работали кабмин, Роспотребнадзор и рабочая группа Госсовета. Согласно поручению президента, до 5 мая они должны были подготовить критерии для поэтапного выхода России из режима нерабочих дней с 12 мая.

О том, что 6 мая пройдет совещание с Путиным по ситуации с COVID-19 в России, ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На совещании будет отсутствовать председатель правительства России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом.

Мишустин не будет участвовать в видеосовещании по коронавирусу с Путиным
Политика
Михаил Мишустин

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова говорили, что отдельные ограничительные меры сохранятся в России до появления лекарства или вакцины от коронавируса.

Попова добавила, что финальной точкой станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.

Согласно последним данным, в России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 165 929, из которых 21 327 пациентов выздоровели, 1 537 человек умерли.

Теги: Владимир Путин, рекомендации, самоизоляция, режим, коронавирус
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