Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 6 мая на совещании изучит рекомендации по постепенному отказу от ограничительных мер, принятых в стране из-за эпидемии коронавируса.

Над рекомендациями работали кабмин, Роспотребнадзор и рабочая группа Госсовета. Согласно поручению президента, до 5 мая они должны были подготовить критерии для поэтапного выхода России из режима нерабочих дней с 12 мая.

О том, что 6 мая пройдет совещание с Путиным по ситуации с COVID-19 в России, ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На совещании будет отсутствовать председатель правительства России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом.