Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Президент России Владимир Путин 6 мая на совещании изучит рекомендации по постепенному отказу от ограничительных мер, принятых в стране из-за эпидемии коронавируса.
Над рекомендациями работали кабмин, Роспотребнадзор и рабочая группа Госсовета. Согласно поручению президента, до 5 мая они должны были подготовить критерии для поэтапного выхода России из режима нерабочих дней с 12 мая.
О том, что 6 мая пройдет совещание с Путиным по ситуации с COVID-19 в России, ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На совещании будет отсутствовать председатель правительства России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом.