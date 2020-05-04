Песков сообщил об участии Путина в мероприятиях 9 мая

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Президент Владимир Путин примет участие в мероприятиях 9 мая, однако они не будут массовыми, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканале «Россия 24».

По словам представителя Кремля, президент возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам.

«Очевидно, что это не будет массовое мероприятие. Президент сам возложит цветы и сам выступит, поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Путин поручил отложить праздничные мероприятия ко Дню Победы из-за угрозы коронавируса и перенести подготовку к военному параду на Красной площади и в регионах. Вместо этого 9 мая в России пройдет авиационный парад с участием современных боевых самолетов и вертолетов, а вечером в центре городов страны состоятся салюты.