Кремль анонсировал совещание Путина по поэтапному отказу от ограничений

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание по постепенному отказу от ограничительных мер, принятых в стране из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — отметил он.

28 апреля Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе до 5 мая подготовить критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода страны из ограничительных мер с 12 мая.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 4 мая заявила, что Россия начнет поэтапно отказываться от ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, однако ряд ограничительных мер останется до появления лекарства или вакцины.