Трамп заявил об отсутствии данных разведки в США о коронавирусе до января

Американская разведка до конца января текущего года не предупреждала президента США Дональда Трампа о потенциальной угрозе коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

«Разведка только что доложила мне, что я был прав. Они не поднимали тему коронавируса до последних чисел января, и это было прямо перед тем, как я запретил въезд в США из Китая. Кроме того, они говорили о вирусе между делом, как о чем-то не представляющем опасности», — отметил Трамп.

В начале апреля телеканал ABC News со ссылкой на четыре источника, знакомых с деталями доклада разведки, сообщил о том, что в конце ноября 2019 года представители американских спецслужб предупреждали Белый дом о серьезной опасности коронавирусной инфекции. Как утверждали знакомые с документом два источника телеканала, основой для доклада послужили данные Национального центра медицинской разведки (National Center for Medical Intelligence, NCMI), который использовал перехваченные сообщения, а также спутниковые снимки. Тогда аналитики пришли к выводу, что распространение вируса может стать «катастрофическим событием».

Впоследствии Трамп назвал информацию телеканала фейком.

Накануне издание The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад, подготовленный разведывательным альянсом «Пяти глаз» (объединяет спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии), сообщило о том, что китайские власти намеренно скрывали доказательства вспышки коронавируса, возникшей в китайской провинции Ухань в конце 2019 года, подвергая риску другие страны. В докладе указывается, что Китаем были уничтожены доказательства проведенных в лабораториях опытов с инфекцией. Помимо этого, КНР отказывалась предоставлять биоматериалы зарубежным ученым, работавшим над созданием вакцины.

Авторы доклада указали, что Пекин имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку еще в начале декабря прошлого года, однако отрицал этот факт вплоть до 20 января. В документе указывается, что образцы Национальным комитетом здравоохранения Китая было дано распоряжение уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что распространение коронавируса началось из лаборатории Уханя, о чем свидетельствует «значительное количество» доказательств. Он отметил, что компартия Китая сделала все возможное, чтобы мир не узнал своевременно о ситуации в коронавирусом.