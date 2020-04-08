Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 13:30
«Реал» объявил о сокращении зарплат из-за коронавируса Спорт, 21:47 В Москве умерли семь человек с коронавирусом Общество, 21:34 Овсянников покинет пост замминистра после скандала в аэропорту Ижевска Политика, 21:32 CМИ узнали о предупреждении Белого дома разведкой о вирусе в ноябре Общество, 21:32 Убить время с пользой: что смотреть на Youtube про инвестиции Quote, 21:23 Собянин заявил о невозможности остановить стройку в Москве из-за пандемии Общество, 21:21 Шойгу обратился в СК из-за сноса советских памятников за рубежом Общество, 21:10 Менеджер Нурмагомедова заявил об отсутствии вины UFC в срыве боя Спорт, 21:07 Мэр Москвы назвал бессмысленным закрытие предприятий не из сферы услуг Общество, 20:59 Самообучение на карантине: что почитать, чему научиться и где «побывать» Экономика образования, 20:59  ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи Политика, 20:56 «Газпром» разместил бонды на €1 млрд под 2,95% годовых Бизнес, 20:56 Что нового ученые узнали о COVID-19 Общество, 20:52 Власти Великобритании сообщили об улучшении состояния Бориса Джонсона Общество, 20:49
Пандемия коронавируса ,  
0 

CМИ узнали о предупреждении Белого дома разведкой о вирусе в ноябре

Согласно данным телеканала ABC, разведка США еще в ноябре предупреждала власти о том, что распространяющаяся в Ухане инфекция может стать катастрофой. Данные об этом включили и в тщательно проверяемые сводки для президента

Представители американских спецслужб в конце ноября 2019 года предупреждали власти о том, что инфекция, очагом которой стал китайский Ухань, представляет угрозу для жизни людей. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на четыре источника, знакомых с деталями доклада разведки.

Их доклад был основан на данных Национального центра медицинской разведки (National Center for Medical Intelligence, NCMI), утверждают два источника телеканала, знакомые с этим документом. NCMI использовал перехваченные сообщения, а также спутниковые снимки.

Разведка забила тревогу, поскольку увидела угрозу для представителей США в Азии. «Аналитики сделали вывод, что это станет катастрофическим событием», — заметил один из собеседников телеканала. Содержание отчета NCMI несколько раз передавали Агентству военной разведки США, Пентагону и Белому дому.

Доклады лицам, принимающим решения в госаппарате, повторялись в течение декабря, а детальное описание проблемы появилось в президентском ежедневном отчете по вопросам разведки в начале января, указывает ABC News. Источники телеканала отмечают, что в этом документе появляется только информация, проверяющаяся в течение недель.

Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу
Политика

На прошлой неделе анонимные источники сообщили Bloomberg, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса, занизив как общее число зараженных, так и количество погибших. В США считают, что КНР не единственная страна с подозрительной публичной отчетностью на эту тему. Американские власти считают, что статистику могли занизить также Иран, Индонезия, Россия и Северная Корея.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

По данным университета Джонса Хопкинса на 8 апреля, во всем мире коронавирусом заразились 1,46 млн человек, его жертвами стали более 85 тыс. США на первом месте по количеству зараженных — там коронавирус обнаружили у 402,9 тыс. человек, более 13 тыс. погибли.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, коронавирус
Материалы по теме
Число зараженных COVID-19 в США превысило 400 тыс. человек
Общество
В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1,7 тыс. за сутки
Общество
Пенс заявил о первых признаках улучшения ситуации с коронавирусом в США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter