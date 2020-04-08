CМИ узнали о предупреждении Белого дома разведкой о вирусе в ноябре

Согласно данным телеканала ABC, разведка США еще в ноябре предупреждала власти о том, что распространяющаяся в Ухане инфекция может стать катастрофой. Данные об этом включили и в тщательно проверяемые сводки для президента

Представители американских спецслужб в конце ноября 2019 года предупреждали власти о том, что инфекция, очагом которой стал китайский Ухань, представляет угрозу для жизни людей. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на четыре источника, знакомых с деталями доклада разведки.

Их доклад был основан на данных Национального центра медицинской разведки (National Center for Medical Intelligence, NCMI), утверждают два источника телеканала, знакомые с этим документом. NCMI использовал перехваченные сообщения, а также спутниковые снимки.

Разведка забила тревогу, поскольку увидела угрозу для представителей США в Азии. «Аналитики сделали вывод, что это станет катастрофическим событием», — заметил один из собеседников телеканала. Содержание отчета NCMI несколько раз передавали Агентству военной разведки США, Пентагону и Белому дому.

Доклады лицам, принимающим решения в госаппарате, повторялись в течение декабря, а детальное описание проблемы появилось в президентском ежедневном отчете по вопросам разведки в начале января, указывает ABC News. Источники телеканала отмечают, что в этом документе появляется только информация, проверяющаяся в течение недель.