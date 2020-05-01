Китай не пригласил ВОЗ к расследованию по происхождению коронавируса

Китайские власти начали расследование о возникновении коронавирусной инфекции, однако специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не были приглашены принять в нем участие. Об этом телеканалу Sky News заявил представитель организации в Китае Годен Галеа.

«Мы знаем, что национальное расследование уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию», — сказал Галеа. По его словам, ВОЗ продолжает делать запросы о расследовании в структуры здравоохранения и органы власти Китая.

При этом никаких причин для того, чтобы отказывать организации в участии нет, считает Галеа. Он отметил, что в ВОЗ не сомневаются в естественном происхождении вируса.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что коронавирус мог произойти из лаборатории в Ухане, где вирусом якобы случайно заразился его сотрудник. При этом версию об искусственном происхождении инфекции не поддержали в Бюро разведки и исследований Госдепартамента США, указав, что доказательств возникновения коронавируса из лаборатории нет.

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что располагает информацией, которая позволяет ему говорить о том, что источников инфекции является китацская лаборатория.