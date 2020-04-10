Трамп назвал фейком сообщения о докладе разведки о коронавирусе в ноябре

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию телеканала ABC о предупреждении, которое получил Белый дом от американской разведки о катастрофических последствиях коронавируса из Уханя. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Это фейковые новости ABC. Они знали, что не правы, когда занялись фальсификацией этой истории», — сказал он.

Так Трамп ответил на твит американского политического консультанта, социолога Фрэнка Ланца, который ссылается на опровержение публикации ABC Национальным центром медицинской разведки (NCMI).

Телеканал сообщал со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки, что американские спецслужбы предупреждали власти об опасности коронавируса для жизни людей в конце ноября 2019 года. Аналитики пришли к выводу, что «это станет катастрофическим событием».