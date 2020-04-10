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Трамп назвал фейком сообщения о докладе разведки о коронавирусе в ноябре

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию телеканала ABC о предупреждении, которое получил Белый дом от американской разведки о катастрофических последствиях коронавируса из Уханя. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Это фейковые новости ABC. Они знали, что не правы, когда занялись фальсификацией этой истории», — сказал он.

Так Трамп ответил на твит американского политического консультанта, социолога Фрэнка Ланца, который ссылается на опровержение публикации ABC Национальным центром медицинской разведки (NCMI).

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Телеканал сообщал со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки, что американские спецслужбы предупреждали власти об опасности коронавируса для жизни людей в конце ноября 2019 года. Аналитики пришли к выводу, что «это станет катастрофическим событием».

По данным ABC, их доклад основывался на сведениях Национального центра медицинской разведки. Отчет NCMI несколько раз передавали Пентагону, Белому дому и Агентству военной разведки США, писал телеканал.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировали свыше 466 тыс. заразившихся коронавирусом, более 16,6 тыс. человек умерли.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Дональд Трамп, коронавирус, фейковые новости
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