Парковка в Москве на майские праздники будет бесплатной

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Парковка на всех улицах столицы будет бесплатной 1, 2, 4,5, 9 и 11 мая. Об этом сообщается на сайте Моспаркинга.

В эти дни в Москве можно будет бесплатно поставить машину на любой улице, входящей в зону платного парковочного пространства, в том числе бесплатными станут парковки с тарифом 380 руб. в час. 3 и 10 мая на улицах города парковки также будут бесплатными, за исключением зоны повышенного тарифа. «Плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам», — уточняется в сообщении.

С 15 апреля в Москве действует пропускной режим. Для передвижения по городу на личном автомобиле необходимо не позже, чем за пять часов до выезда внести в пропуск госномер своей машины. Нарушитель будет оштрафован на 5 тыс. руб. За езду по столице без установленного пропуска к административной ответственности привлекается собственник машины вне зависимости от того, кто находился за рулем.

С 22 апреля соблюдение пропускного режима в Москве контролируется автоматически с помощью дорожных камер.