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В Москве начали штрафовать автомобилистов без пропусков по данным камер

Мера вступила в силу с 22 апреля. Автомобилист должен указать номер машины в электронном пропуске, в противном случае его оштрафуют

С 22 апреля в Москве начал действовать режим отслеживания нарушителей пропускного режима в автоматическом порядке, то есть с помощью дорожных камер.

Госномер автомобиля должен быть привязан к электронному пропуску, который обязателен для перемещения по столице на транспорте. Если номер не внесен в базу данных пропусков, нарушителя могут оштрафовать на сумму 5 тыс. руб. Привязать номер к пропуску необходимо не позже чем за пять часов до первой поездки.

При этом пока не решен вопрос о том, будут ли штрафы приходить с одной камеры в сутки или после каждого проезда автомобиля под камерой. Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отмечал, что технически возможность выписывать штраф за проезд под каждой камерой есть, однако введение таких мер пока под вопросом.

В середине апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков утверждал, что использование данных дорожных камер для выявления автомобилистов без пропусков незаконно. «Федеральное законодательство не предусматривает московских нынешних новаций», — сказал Лысаков.

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О контроле соблюдения режима самоизоляции с помощью камер с 22 апреля предупреждал мэр Москвы Сергей Собянин. Он пояснял, что все, не включившие номер машины в пропуск, будут автоматически считаться нарушителями.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщал, что в Москве более 3 млн автомобилистов уже указали номер машины в пропуске. При этом в центре отмечали, что около 800 тыс. продолжают ездить без пропусков. За сутки (данные на вечер 21 апреля) ЦОДД выявил 250 тыс. человек, которые передвигались по столице, не имея соответствующе оформленного пропуска.

Пропускной режим действует в столице с 15 апреля, пропуска выдаются с 13 апреля. Разрешение на передвижение обязательно для всех жителей города, пользующихся транспортом, как личным, так и общественным. Пропуска получают в нескольких категориях: для поездок на работу, посещения медицинских учреждений, осуществления волонтерской деятельности и перемещения в личных целях. В зависимости от цели перемещения, пропуска действуют в течение разного времени и выдаются с разной частотой.



 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, автомобилист, пропуск
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