В Москве начали штрафовать автомобилистов без пропусков по данным камер

Мера вступила в силу с 22 апреля. Автомобилист должен указать номер машины в электронном пропуске, в противном случае его оштрафуют

С 22 апреля в Москве начал действовать режим отслеживания нарушителей пропускного режима в автоматическом порядке, то есть с помощью дорожных камер.

Госномер автомобиля должен быть привязан к электронному пропуску, который обязателен для перемещения по столице на транспорте. Если номер не внесен в базу данных пропусков, нарушителя могут оштрафовать на сумму 5 тыс. руб. Привязать номер к пропуску необходимо не позже чем за пять часов до первой поездки.

При этом пока не решен вопрос о том, будут ли штрафы приходить с одной камеры в сутки или после каждого проезда автомобиля под камерой. Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отмечал, что технически возможность выписывать штраф за проезд под каждой камерой есть, однако введение таких мер пока под вопросом.



В середине апреля первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков утверждал, что использование данных дорожных камер для выявления автомобилистов без пропусков незаконно. «Федеральное законодательство не предусматривает московских нынешних новаций», — сказал Лысаков.

О контроле соблюдения режима самоизоляции с помощью камер с 22 апреля предупреждал мэр Москвы Сергей Собянин. Он пояснял, что все, не включившие номер машины в пропуск, будут автоматически считаться нарушителями.