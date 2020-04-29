За езду по Москве без пропуска будут штрафовать собственника машины

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве за езду на автомобиле без установленного пропуска будет оштрафован собственник машины. Мэр столицы Сергей Собянин подписал соответствующее изменение в указ о порядке пропускного режима в Москве, документ опубликован на сайте правительства города.

«К административной ответственности за нарушение требований настоящего пункта привлекаются собственники (владельцы) транспортных средств», — уточняется в указе. Документ отмечает, что фиксировать нарушение могут как уполномоченные должностные лица, так и специальные технические средства с функциями фото- и видеосъемки.

В Москве разрешены поездки только с помощью транспортных средств, которые включены в реестр департамента транспорта. За передвижение на транспорте, не включенном в реестр, назначена административная ответственность.

В столице с 15 апреля действует пропускной режим. Водителям необходимо не менее чем за пять часов до выезда указать в пропуске государственный номер своего автомобиля. Сумма штрафа за нарушение пропускного режима составляет 5 тыс. руб. С 22 апреля для отслеживания нарушителей применяют дорожные камеры.