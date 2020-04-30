Онищенко попросил россиян на майских праздниках «потерпеть» с шашлыками

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Во время майских праздников россияне должны отказаться от массовых собраний на шашлыках и добираться до дачи без использования общественного транспорта, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

По его словам, на посиделки с шашлыками, скорее всего, отправятся молодые люди, которые могут заразиться коронавирусом. Однако они часто переносят его без симптомов, поэтому, вернувшись домой, они могут заразить старших родственников.

«Так что я заклинаю всех: потерпите немножко», — сказал Онищенко, напомнив, что в начале всеобщей самоизоляции уже были люди, нарушившие все запреты ради похода на шашлыки.

Он уточнил, что чем строже граждане будут соблюдать все ограничения, тем скорее можно будет вернуться к привычному образу жизни.