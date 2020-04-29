Минобрнауки продлило дистанционное обучение студентов на 6–8 мая

Студент Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) в своей комнате в общежитии вуза (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Российские студенты продолжат учиться дистанционно в период между майскими праздниками. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков, об этом сообщается на сайте Минобрнауки.

«Вузы продолжат учебный процесс в дистанционном формате в период между выходными днями — с 6 по 8 мая», — говорится в сообщении. Все студенты, преподаватели и сотрудники вузов должны соблюдать режим самоизоляции и минимизировать социальные контакты.

Власти Москвы ранее приостановили дистанционное обучение в образовательных учреждениях города с 1 по 11 мая включительно. Ограничения коснутся государственных школ, колледжей, спортивных школ, а также учреждений дополнительного образования.

Минобрнауки рекомендовало перевести студентов на дистанционное обучение с 16 марта из-за угрозы коронавируса. 10 апреля Фальков заявил, что вузам рекомендовано провести дополнительные вступительные испытания этого года в удаленном формате. 16 апреля министр допустил, что начало нового учебного года в России также может пройти в режиме онлайн.