Мишустин поручил подготовить правила поведения на майские праздники

Глава Роспотребнадзора Анна Попова пообещала выполнить поручение главы правительства, указав на недопустимость срыва режима самоизоляции во время майских праздников

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать рекомендации, как себя вести в период майских праздников в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«У нас 1 мая, 9 мая — традиционно для людей возможность отдыхать, уехать на дачу, и мне казалось бы разумным, если бы могли сделать специальные, может быть, такие рекомендации для того, как проводить эти праздники с учетом всех ограничений», — заявил Мишустин на проходившем в режиме видеоконференции (трансляцию вел телеканал «Россия 24») заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 при правительстве.

«Безусловно, мы подготовим рекомендации к майским праздникам. Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, и сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо», — ответила на слова премьер-министра глава Роспотребнадзора Анна Попова.