В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

Власти Москвы из-за пандемии коронавируса приняли решение о приостановке дистанционного обучения в столице в период с 1 по 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.

Согласно документу, ограничения коснутся государственных школ, колледжей, спортивных школ, а также учреждений дополнительного образования. Также до 11 мая введет запрет на проведение в городе спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. На этот же период закроют развлекательные заведения, салоны красоты, фитнес-центры, а также кафе и рестораны.

Гражданам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендовано продолжать соблюдать режим самоизоляции.

Помимо прочего, в качестве мер по нераспространению коронавируса столичные власти приостановят до 31 июля организацию летнего отдыха школьников. По словам Сергея Собянина, большинство регионов в ближайшие месяцы вряд ли смогут принять учеников из Москвы. Аналогичные меры приняли подмосковные власти.

28 апреля президент России Владимир Путин во время очередного обращения к россиянам объявил о продлении периода нерабочих дней в стране по 11 мая. По словам президента, такое решение было принято в связи с тем, что пик эпидемии COVID-19 в стране еще не пройден и предстоящие дни будут решающими в борьбе с заболеванием.