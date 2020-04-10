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Пандемия коронавируса ,  
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Фальков сообщил о готовности вузов провести летнюю сессию онлайн

Российские вузы готовы организовать дистанционную сдачу летней сессии, сообщил глава Миннауки. Им также рекомендовано провести онлайн и вступительные экзамены
Фото: АГН «Москва»

Российские вузы готовы провести летнюю сессию в онлайн-формате, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе заседания рабочей группы по организации образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения коронавируса в России.

По его словам, он обсудил вопрос с ректорами вузов из разных регионов. «Общее настроение, которое фиксируется: в принципе, университеты адаптировались, вузы адаптировались, и есть понимание, что итоговую промежуточную аттестацию вполне можно организовать с помощью тех технологий, которые мы сегодня с вами активно используем», — сказал Фальков.

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Кроме того, вузам рекомендовано провести в онлайн-режиме и дополнительные вступительные экзамены, если они предусмотрены. «Я думаю, что надо <...> с учетом ситуации максимально постараться такого рода испытания — по крайней мере ориентировать и абитуриентов, и самим ориентироваться — провести онлайн», — заявил Фальков. При этом министерство понимает, что есть «ряд активностей, которые сложно оценить онлайн», и будет искать для них подходящее решение, добавил он.

Фальков напомнил, что в России вслед за тем, как были сдвинуты сроки сдачи ЕГЭ, перенесли и сроки зачисления и приема в вузы. Подать в них документы абитуриенты смогут до 10 августа, а первая и вторая волна зачислений пройдут не 5 и 8, а 19 и 24 августа. Несмотря на существующие «алармистские сценарии», власти нацелены начать учебный год 1 сентября, заключил он.

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Ранее Минпросвещения из-за эпидемии коронавируса решило перенести даты проведения ЕГЭ. Теперь экзамены начнутся с 8 июня вместо 25 мая.

Как отметил в интервью РБК Фальков, пандемия коронавируса изменит всю существующую в России систему высшего образования — произойдет переход на «новую нормальность». «Его частью станут и национальная платформа онлайн-курсов, и онлайн-поступление в вузы, и распознавание лиц, и многое другое, что нам казалось до пандемии ненужным или немыслимым», — сказал министр.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Минпросвещения, вузы, коронавирус
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