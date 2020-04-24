Как «Ленэкспо» перестраивается под временный госпиталь. Фоторепортаж

В Санкт-Петербурге готовят дополнительные больничные места для пациентов с коронавирусом. Тысяча новых коек появится в павильонах «Ленэкспо». Туда будут отправлять пациентов с легким течением болезни. Как выставочный комплекс превращают в госпиталь — в фоторепортаже РБК

До конца апреля в Санкт-Петербурге развернут около 5,5 тыс. дополнительных мест для больных. В «Ленэкспо» смогут принять тысячу пациентов Туда собираются отправлять людей с легким течением болезни, которые не могут лечиться на дому и обеспечить самоизоляцию от своих близких, находящихся в группе риска Во временной больнице будут работать сотрудники Госпиталя для ветеранов войн Госпиталь будет состоять из двухместных модулей В «Ленэкспо» оборудуют душевые и дополнительные санузлы. Стоимость всех работ по размещению госпиталя в выставочном комплексе оценили ​ в 416 млн руб. Столовой в этом госпитале не будет, еду планируют привозить в готовом виде в ланчбоксах и организовать питание прямо в модулях По состоянию на 24 апреля в Санкт-Петербурге более 2,7 тыс. заболевших коронавирусом.