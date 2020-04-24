Пандемия коронавируса , 24 апр, 11:46
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Как «Ленэкспо» перестраивается под временный госпиталь. Фоторепортаж
В Санкт-Петербурге готовят дополнительные больничные места для пациентов с коронавирусом. Тысяча новых коек появится в павильонах «Ленэкспо». Туда будут отправлять пациентов с легким течением болезни. Как выставочный комплекс превращают в госпиталь — в фоторепортаже РБК
До конца апреля в Санкт-Петербурге развернут около 5,5 тыс. дополнительных мест для больных. В «Ленэкспо» смогут принять тысячу пациентов
Туда собираются отправлять людей с легким течением болезни, которые не могут лечиться на дому и обеспечить самоизоляцию от своих близких, находящихся в группе риска
Во временной больнице будут работать сотрудники Госпиталя для ветеранов войн
Госпиталь будет состоять из двухместных модулей
В «Ленэкспо» оборудуют душевые и дополнительные санузлы. Стоимость всех работ по размещению госпиталя в выставочном комплексе оценили в 416 млн руб.
Столовой в этом госпитале не будет, еду планируют привозить в готовом виде в ланчбоксах и организовать питание прямо в модулях
По состоянию на 24 апреля в Санкт-Петербурге более 2,7 тыс. заболевших коронавирусом.