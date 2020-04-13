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Роспотребнадзор назвал очаги коронавируса в регионах

Фото: Денис Гришкин / ТАСС

Очаговая заболеваемость коронавирусом была зафиксирована в Коми, Мурманской области, Санкт-Петербурге, сообщила на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы работаем, ограничивая границы, закрывая этот очаг, чтобы не дать выплеснуться в субъект», — сказала она.

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По ее словам, в Коми, Мурманской области, а также Брянской и Смоленской областях не наблюдается изменений в заболеваемости пневмонией и ОРВИ. «Это косвенный показатель того, что мы держим границы очага и не даем ему выплеснуться в популяцию», — отметила Попова.

Она добавила, что власти готовились к тому, что инфекция даст большое количество очагов. «Очагам не только единичным, где это в семье, и мы смотрим круг по семье, но и в организованных коллективах. Сегодня у нас из 74 очагов 55 процентов — это очаги в лечебных учреждениях», — рассказала Попова.

Согласно последним данным оперштаба, в Петербурге зафиксированы 678 случаев заражения коронавирусом, умерли четыре пациента. Город находится на третьем месте среди регионов по числу заболевших, уступая Москве и Подмосковью. В Коми число зараженных достигло 208 человек, умерли трое, в Мурманской области — 128 заболевших, один человек скончался.

Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 18,3 тыс., умерли 148 человек.

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Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Анна Попова, Роспотребнадзор, заболеваемость, заражение, коронавирус
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