Роспотребнадзор назвал очаги коронавируса в регионах

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Очаговая заболеваемость коронавирусом была зафиксирована в Коми, Мурманской области, Санкт-Петербурге, сообщила на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы работаем, ограничивая границы, закрывая этот очаг, чтобы не дать выплеснуться в субъект», — сказала она.

По ее словам, в Коми, Мурманской области, а также Брянской и Смоленской областях не наблюдается изменений в заболеваемости пневмонией и ОРВИ. «Это косвенный показатель того, что мы держим границы очага и не даем ему выплеснуться в популяцию», — отметила Попова.

Она добавила, что власти готовились к тому, что инфекция даст большое количество очагов. «Очагам не только единичным, где это в семье, и мы смотрим круг по семье, но и в организованных коллективах. Сегодня у нас из 74 очагов 55 процентов — это очаги в лечебных учреждениях», — рассказала Попова.