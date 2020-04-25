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Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности». Об этом заявил Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время онлайн-лекции студентам МГИМО, пишет «РИА Новости».

«Решение снести памятник принимали политики местного масштаба, которые вымещают свой комплекс неполноценности на великих людях прошлого», — сказал Мединский.

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Фото: Ondrej Deml / CTK Photo / Global Look Press

Он отметил, что подобные действия оскорбляют и россиян, и чешских патриотов, и предков, которые боролись с нацизмом. Мединский напомнил, что памятник маршалу Коневу был изготовлен по заказу самих пражских властей, а установили его в знак благодарности за освобождение города советскими войсками.

3 апреля с площади Интербригады в шестом районе Праги был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который, в том числе, освобождал чешскую столицу от фашистских захватчиков. По словам местных властей, скульптура будет сначала перемещена в хранилище, а затем выставлена в Музее памяти XX века.

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Фото: David W Cerny / Reuters

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала снос памятника «преступлением», которое не останется без ответа и способно ухудшить двусторонние отношения России и Чехии.

Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника Коневу «смешной и глупой акцией». Он напомнил, что советский маршал освободил не только Прагу, но и концлагерь Освенцим.

После сноса в Следственном комитете завели уголовное дело за осквернение символов воинской славы России, совершенных публично (ч.3 ст.354.1 УК).

Теги: памятник, Прага, Мединский
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