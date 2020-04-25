Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности». Об этом заявил Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время онлайн-лекции студентам МГИМО, пишет «РИА Новости».

«Решение снести памятник принимали политики местного масштаба, которые вымещают свой комплекс неполноценности на великих людях прошлого», — сказал Мединский.

Он отметил, что подобные действия оскорбляют и россиян, и чешских патриотов, и предков, которые боролись с нацизмом. Мединский напомнил, что памятник маршалу Коневу был изготовлен по заказу самих пражских властей, а установили его в знак благодарности за освобождение города советскими войсками.

3 апреля с площади Интербригады в шестом районе Праги был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который, в том числе, освобождал чешскую столицу от фашистских захватчиков. По словам местных властей, скульптура будет сначала перемещена в хранилище, а затем выставлена в Музее памяти XX века.