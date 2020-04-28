Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин предложил установить в России профессиональный праздник — День работника скорой помощи. Об этом он заявил во время выступления на совещании с правительством и главами регионов по ситуации с распространением коронавируса, трансляцию которого вел РБК.

Во время выступления Путин поздравил медработников с Днем создания скорой помощи в России, который неофициально отмечается 28 апреля. Президент поздравил врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров и водителей экипажей скорой помощи.

Материал дополняется