Собянин сообщил о росте обращений в скорую помощь в Москве на 50%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Во время эпидемии коронавируса число обращений на московские станции скорой помощи выросло на 50%. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, поздравляя работников скорой с их профессиональным праздником в Twitter.

По словам Собянина, сейчас в сутки московские станции скорой получают 25 тыс. обращений. «Бригады и оперативные службы скорой круглосуточно находятся в режиме повышенной готовности оказания помощи», — добавил он.

Мэр поблагодарил медиков за самоотверженность и труд, отметив, что во время эпидемии COVID-19 на сотрудников скорой помощи ложится двойная нагрузка.

Ранее в апреле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что скорая помощь в регионе работает при максимальной нагрузке и в очень напряженном режиме из-за роста госпитализации пациентов с коронавирусом и подозрением на него.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Позже Воробьев извинился перед жителями за долгое ожидание скорой помощи. Губернатор объяснил это тем, что медицинские бригады делают акцент на пациентах, чья жизнь находится в непосредственной опасности. По его словам, раньше за смену одна карета скорой помощи проезжала около 150 км, а сейчас по 600 км.

Он добавил, что увеличились госпитализации. «Пациентов принимают 30–40 минут. Поэтому приходится ждать», — сказал Воробьев.