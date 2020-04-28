Пандемия коронавируса , 28 апр, 17:57
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Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России
Владимир Путин
В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам, трансляцию ведет телеканал РБК.
«Подводя итоги прошедших недель, хочу сказать: нам удалось затормозить распространение эпидемии», — сказал президент.
По словам Путина, это стало возможно благодаря общей работе и ответственности миллионов граждан, которые прислушались к рекомендациям специалистов и соблюдают предписания органов власти.
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