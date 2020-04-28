Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин во время обращения к россиянам, трансляцию ведет телеканал РБК.

«Подводя итоги прошедших недель, хочу сказать: нам удалось затормозить распространение эпидемии», — сказал президент.

По словам Путина, это стало возможно благодаря общей работе и ответственности миллионов граждан, которые прислушались к рекомендациям специалистов и соблюдают предписания органов власти.

Материал дополняется