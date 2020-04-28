Путин предложил разработать масштабный план по нормализации деловой жизни

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Власти России обязаны поддержать бизнес, столкнувшийся с проблемами из-за пандемии COVID-19, заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства поручил правительству разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан, а также масштабный план восстановления экономики.

«Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики», — заявил Путин на совещании по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции (трансляция велась телеканалом РБК).

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