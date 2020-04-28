Более 50% предпринимателей заявили о невозможности получить господдержку

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Более половины (58%) предпринимателей, обратившихся в банк за беспроцентными кредитами для зарплаты сотрудникам, не смогли их получить, так как компании не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей, следует из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП), который есть у РБК.

Среди других причин отказа предприниматели назвали отсутствие зарплатного проекта в банке (43%), заблокированные счета (11%), а также выбор между беспроцентной ссудой и кредитными каникулами (27%). 24% опрошенных заявили, что банк не назвал причину отказа в выдаче беспроцентного кредита.

Палата с 20 по 27 апреля опросила 21,6 тыс. бизнесменов в 83 регионах, из всех опрошенных отказ в банке получили 9%. Еще 62% бизнесменов, участвовавших в опросе ТПП, заявили, что не обращались и не планируют обращаться в банк за беспроцентным кредитом. Кроме того, бизнесмены часто не могли получить кредиты из-за неготовности банков их выдавать. Так, 17% из обратившихся за беспроцентной ссудой бизнесменов сообщили, что у банка нет нормативных документов на выдачу такой ссуды, а 6% опрошенных заявили, что их банк не уполномочен выдавать такие ссуды. Получить беспроцентные кредиты смогли только 6% бизнесменов, опрошенных ТПП.

Предпринимателей также спросили, обращались ли они в банк за получением кредитных каникул по ранее взятым кредитам. 4% опрошенных смогли их получить, 39% заявили, что каникулы им не нужны, 16% сообщили, что планируют обратиться в банк в ближайшее время. Для трети предпринимателей кредитные каникулы оказались недоступны, так как их компании не попали в перечень пострадавших отраслей. 8% обратились в банк, но получили отказ.