Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 74,57 (+0,07) Quote, 13:21
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 80,77 (+0,01) Quote, 13:21
Marca включила логотип ЦСКА в голосование за звание лучшей эмблемы Спорт, 16:09 Минздрав расширил список препаратов для лечения COVID-19 Общество, 16:08 Йога и марафоны: какой онлайн-сервис выбрать для тренировок дома Стиль, 16:07 Ключевые события fashion-ретейла. Дайджест новостей Pro, 16:06 Истории успеха: чей бизнес растет даже во время кризиса Индустрия 4.0, 16:03  Путин поручил кабмину представить план разработки вакцины от COVID-19 Общество, 15:59 Шалва Чигиринский дал показания против Елены Батуриной Бизнес, 15:51 Суд отказался остановить действие указов Собянина о мерах против вируса Общество, 15:50 Как утроить вложения в Ethereum Крипто, 15:50 Более 50% предпринимателей заявили о невозможности получить господдержку Бизнес, 15:49 Владимир Путин выступит по ситуации с вирусом. Прямая трансляция Политика, 15:43 СМИ узнали об отказе Роналду возвращаться в Турин Спорт, 15:35 Как выглядит главный храм Вооруженных сил. Фоторепортаж Общество, 15:24  Вахтовики на месторождении в Якутии вышли на акцию протеста из-за COVID Общество, 15:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Более 50% предпринимателей заявили о невозможности получить господдержку

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более половины (58%) предпринимателей, обратившихся в банк за беспроцентными кредитами для зарплаты сотрудникам, не смогли их получить, так как компании не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей, следует из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП), который есть у РБК.

Среди других причин отказа предприниматели назвали отсутствие зарплатного проекта в банке (43%), заблокированные счета (11%), а также выбор между беспроцентной ссудой и кредитными каникулами (27%). 24% опрошенных заявили, что банк не назвал причину отказа в выдаче беспроцентного кредита.

Палата с 20 по 27 апреля опросила 21,6 тыс. бизнесменов в 83 регионах, из всех опрошенных отказ в банке получили 9%. Еще 62% бизнесменов, участвовавших в опросе ТПП, заявили, что не обращались и не планируют обращаться в банк за беспроцентным кредитом. Кроме того, бизнесмены часто не могли получить кредиты из-за неготовности банков их выдавать. Так, 17% из обратившихся за беспроцентной ссудой бизнесменов сообщили, что у банка нет нормативных документов на выдачу такой ссуды, а 6% опрошенных заявили, что их банк не уполномочен выдавать такие ссуды. Получить беспроцентные кредиты смогли только 6% бизнесменов, опрошенных ТПП.

Глава Минэкономики лично попробовал получить заем под 0% в двух банках
Бизнес
Максим Решетников

Предпринимателей также спросили, обращались ли они в банк за получением кредитных каникул по ранее взятым кредитам. 4% опрошенных смогли их получить, 39% заявили, что каникулы им не нужны, 16% сообщили, что планируют обратиться в банк в ближайшее время. Для трети предпринимателей кредитные каникулы оказались недоступны, так как их компании не попали в перечень пострадавших отраслей. 8% обратились в банк, но получили отказ.

Отвечая на вопросы о положении дел в компаниях, больше половины российских предпринимателей заявили, что их бизнес стоит уже несколько недель, у трети бизнесменов положение ухудшается, так как они не могут рассчитывать на меры господдержки. За прошедшую неделю 26% предпринимателей перевели часть своих сотрудников на удаленный режим, 21% — отправили часть работников в отпуск за свой счет, 14% — снизили зарплаты, отменив премии. 11% опрошенных уволили часть сотрудников, 10% избавились от вспомогательного персонала. 8% бизнесменов заявили, что уволят всех сотрудников.

Песков назвал недопустимым формальный подход в помощи бизнесу
Общество
Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос о том, достаточны ли предпринятые государством меры, больше половины предпринимателей заявили, что не понимают, как воспользоваться существующими мерами господдержки, и около трети отметили, что этих мер недостаточно.

82% опрошенных отметили, что необходимо объявить все отрасли пострадавшими от коронавируса и предоставить им доступ к господдержке. 71% бизнесменов предложили отменить все налоговые и неналоговые платежи для малых и средних предприятий в этом году. 68% предпринимателей считают, что нужны гранты или невозвратные субсидии в размере 30% от оборота компаний в 2019 году.

Также бизнесмены считают, что следует ввести режим ЧС, установить арендные каникулы, отменить налог на имущество и землю в 2020 году, предоставить беспроцентные кредиты на пополнение оборотного капитала и развитие деятельности. Также они отметили, что стоит приравнять ставки по тарифам на услуги естественных монополий для бизнеса к ставкам тарифов для населения, снизить страховые взносы до 15% на всю заработную плату и вернуть бизнесу все страховые взносы, уплаченные в первом квартале этого года.

Опрос показал увеличение доступности кредитов для малого бизнеса
Экономика
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

По данным опроса ЦСР (есть в распоряжении РБК), 13% предприятий малого и среднего бизнеса получили хотя бы одну меру поддержки, 22% находятся в процессе получения, 40% планируют обратиться за помощью.

Всего 10% компаний воспользовались хотя бы одной из мер поддержки для всего бизнеса (не только для малого и среднего): отсрочкой по арендной плате, возможностью изменить цену и сроки госконтрактов, освобождение от штрафов за валютные нарушения. 38% компаний только планируют обратиться за помощью.

25 марта президент России Владимир Путин во время обращения к населению рассказал о мерах поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, он заявил, что средним и малым предприятиям будет предоставлена отсрочка по всем налогам за исключением НДС сроком на полгода. Помимо этого, для предприятий, которые оказались в сложной ситуации, будет введен полугодовой мораторий на подачу заявлений кредиторов о взыскании штрафов.

Также в конце марта правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат. Тогда объявили, что кредитованием предприятий займутся ВТБ и Сбербанк при поддержке ЦБ.

Теги: бизнес, ТПП, господдержка
Материалы по теме
Автопроизводители предложили Путину возможные меры для поддержки отрасли
Экономика
Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса
Общество
Песков назвал недопустимым формальный подход в помощи бизнесу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter