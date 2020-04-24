Опрос показал увеличение доступности кредитов для малого бизнеса

Показатель деловой активности российского малого и среднего бизнеса — индекс RSBI — в марте продолжил снижение второй месяц подряд. Единственная компонента делового климата, выросшая в I квартале, — доступность финансирования

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В марте деловая активность в сегменте малого и среднего бизнеса снизилась до 45 против 49,6 пункта в феврале, следует из расчета индекса RSBI в ежеквартальном исследовании Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК). Снижение активности началось после незначительного оживления в январе, когда индекс достиг 51,4 пункта.

Опросы для индекса RSBI проводятся каждый месяц, результаты исследования публикуются раз в квартал. В марте в нем участвовали владельцы и топ-менеджеры 1619 предприятий во всех 85 регионах России. Значение индекса более 50 пунктов означает рост деловой активности, менее — снижение.

Единственная составляющая индекса, которая выросла по итогам первого квартала, — доступность финансирования: в течение всех трех месяцев уровень показателя превышал 50 пунктов, а удовлетворенный спрос малых и средних предприятий на кредиты в среднем на 8 п.п. преобладал над количеством отказов. В январе индекс доступности финансирования составлял 54,1 пункта, в феврале — 53,6, а в марте вырос до 54,3 пункта. В то же время больше половины опрошенных компаний не пыталось в этот период взять кредит.

Наибольший вклад в снижение активности МСБ внесло падение продаж ниже 40 пунктов в среднем и малом бизнесе и ниже 30 пунктов в микробизнесе. «Очевидно, что на этот показатель в первую очередь повлияло резкое падение курса рубля, которое пришлось как раз на начало марта, и уже ставшее очевидным влияние пандемии», — отмечается в исследовании.