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Опрос показал увеличение доступности кредитов для малого бизнеса

Показатель деловой активности российского малого и среднего бизнеса — индекс RSBI — в марте продолжил снижение второй месяц подряд. Единственная компонента делового климата, выросшая в I квартале, — доступность финансирования
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В марте деловая активность в сегменте малого и среднего бизнеса снизилась до 45 против 49,6 пункта в феврале, следует из расчета индекса RSBI в ежеквартальном исследовании Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК). Снижение активности началось после незначительного оживления в январе, когда индекс достиг 51,4 пункта.

Опросы для индекса RSBI проводятся каждый месяц, результаты исследования публикуются раз в квартал. В марте в нем участвовали владельцы и топ-менеджеры 1619 предприятий во всех 85 регионах России. Значение индекса более 50 пунктов означает рост деловой активности, менее — снижение.

Единственная составляющая индекса, которая выросла по итогам первого квартала, — доступность финансирования: в течение всех трех месяцев уровень показателя превышал 50 пунктов, а удовлетворенный спрос малых и средних предприятий на кредиты в среднем на 8 п.п. преобладал над количеством отказов. В январе индекс доступности финансирования составлял 54,1 пункта, в феврале — 53,6, а в марте вырос до 54,3 пункта. В то же время больше половины опрошенных компаний не пыталось в этот период взять кредит.

Наибольший вклад в снижение активности МСБ внесло падение продаж ниже 40 пунктов в среднем и малом бизнесе и ниже 30 пунктов в микробизнесе. «Очевидно, что на этот показатель в первую очередь повлияло резкое падение курса рубля, которое пришлось как раз на начало марта, и уже ставшее очевидным влияние пандемии», — отмечается в исследовании.

Подробнее об исследовании активности малого и среднего бизнеса читайте в материале «РБК Prо».

Выручка начала падать уже в феврале. Если в январе ее рост отмечали 22% участников опроса, то в феврале лишь 14%; а свыше половины компаний (54%) сообщили о сокращении выручки. Только у 7% участников опроса в марте выросла выручка, у половины (52%) она упала. Рост выручки в ближайшие три месяца прогнозируют 19% опрошенных, 51% ожидают спад.

Снижение деловой активности уже в феврале, до карантина, выглядит «удивительным», прокомментировал член генсовета «Деловой России» Алексей Порошин. Единственное, уже в феврале выпадающие доходы из-за эпидемии в Китае первыми ощутил туристический и гостиничный бизнес, отметил он.

Гранты на выплату зарплат позволят сократить увольнения в 30% компаний
Экономика
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Ожидаемые увольнения

  • Пик сокращений в малом и среднем бизнесе в I квартале пришелся на февраль, когда доля компаний, снижавших численность персонала, выросла до 23%. В марте она, наоборот, упала до 15%, вернувшись почти к январскому уровню (14%).
  • Втрое сократилась доля компаний, увеличивших штат: в январе таких было 16%, в феврале — 10%, а в марте лишь 6%.
  • Доля компаний, которые планирует нанять новых сотрудников, упала более чем вдвое, с 22% в январе до 9% в марте.

Сокращения начались уже в феврале, до карантина, потому что традиционно в начале года компании обновляют штат, так как после праздников многие решают сменить место работы, пояснил управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. В 2020 году малый и средний бизнес сократятся минимум на 30–50%, что напрямую отразится на увольнении работников, подчеркивает глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин. По его словам, выручка у многих упала на 50–90%, «а в некоторых случаях и до нуля», поэтому компании не смогут сохранить свои кадры, «им просто нечем платить».

Работники предприятий малого и среднего бизнеса, как правило, самые незащищенные, отмечает основательница рекрутингового агентства «Лаборатория карьеры» Алена Владимирская. «Малый бизнес традиционно работает «всерую», платя зарплаты в конвертах, иногда по договорам ГПХ [гражданско-правового характера]. Легальные [трудовые] отношения с сотрудниками минимальны, и люди рискуют в один прекрасный момент оказаться без работы и пособий», — констатировала она.

Автор: Ольга Агеева
Теги: малый и средний бизнес, деловой климат, кредитование МСБ, занятость
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