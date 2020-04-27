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АФК «Система» привезла в Россию 200 тыс. защитных костюмов из Китая

Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

АФК «Система» организовала поставку 200 тыс. защитных костюмов из Китая для медиков Москвы и Подмосковья. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Гуманитарный груз общей стоимостью около 420 млн руб. прибыл специальным авиарейсом из Тяньзиня», — указывается в сообщении. Отмечается, что отгрузку 70 т средств защиты обеспечила «дочка» «Системы» — ГК «Детский мир».

По словам коммерческого директора по направлению «Одежда и обувь» ГК «Детский мир» Марии Володиной, в ближайшее время груз распределят между городскими больницами Москвы и государственными медучреждениями Подмосковья, которые лечат больных коронавирусной инфекцией. Кроме того, часть груза поступит в клиническую больницу сети «Медси» на Пятницком Шоссе, которая также принимает пациентов с коронавирусом.

Акционеры USM выделили 2 млрд руб. на борьбу с коронавирусом в России
Бизнес
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Костюмы привезли в Россию в рамках акции #СтранаБезВируса Центра поддержки медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом, который организовали АФК «Система» и ее «дочка» ГК «Медси».

В начале апреля стало известно, что «Система» выделила около 1 млрд руб. на борьбу с распространением коронавируса.

Средства на противодействие заболеванию также направили акционеры холдинга USM Алишера Усманова, владелец «Волга Груп» Геннадий Тимченко, «Альфа-Групп» и Mail.ru Group и другие. КамАЗ сообщил, что начал производить защитные костюмы и маски для медиков на своих автозаводах.

Согласно последним данным оперштаба, число зараженных коронавирусом в России превысило 87 тыс., умерли 794 человека.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: АФК «Система», защита, коронавирус, «Медси»
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