АФК «Система» привезла в Россию 200 тыс. защитных костюмов из Китая

Фото: Павел Головкин / AP

АФК «Система» организовала поставку 200 тыс. защитных костюмов из Китая для медиков Москвы и Подмосковья. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Гуманитарный груз общей стоимостью около 420 млн руб. прибыл специальным авиарейсом из Тяньзиня», — указывается в сообщении. Отмечается, что отгрузку 70 т средств защиты обеспечила «дочка» «Системы» — ГК «Детский мир».

По словам коммерческого директора по направлению «Одежда и обувь» ГК «Детский мир» Марии Володиной, в ближайшее время груз распределят между городскими больницами Москвы и государственными медучреждениями Подмосковья, которые лечат больных коронавирусной инфекцией. Кроме того, часть груза поступит в клиническую больницу сети «Медси» на Пятницком Шоссе, которая также принимает пациентов с коронавирусом.

Костюмы привезли в Россию в рамках акции #СтранаБезВируса Центра поддержки медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом, который организовали АФК «Система» и ее «дочка» ГК «Медси».