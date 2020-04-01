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Пандемия коронавируса ,  
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КамАЗ начал производство защитных масок и костюмов для медработников

Сергей Когогин (слева) и Наиль Магдеев (справа) (Фото: kamaz.ru)

КамАЗ начал производить защитные костюмы и маски для медработников на автозаводах. Об этом сообщается на сайте компании.

«Пошивочные цеха открыты на каждом заводе, изготовлением средств защиты заняты около 50 человек», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что противоэпидемические комплекты предоставят клиникам Набережных Челнов для медицинских работников безвозмездно. КамАЗ намерен к 9 апреля создать около 5 тыс. защитных костюмов, тогда как потребность города, по их подсчетам, составляет 3 тыс.

Руководство компании уточнило, что данный товар пока не сертифицирован, однако на эту процедуру уйдет почти полгода. На это мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев ответил, что во время критической ситуации некогда разбираться — сертифицирована продукция или нет.

«Надо надевать и работать», — заключил глава города.

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Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал альтернативу нетканым медицинским маскам — четырехслойные марлевые повязки, которые способны эффективно защитить от коронавирусной инфекции.

В ряде регионов России был зафиксирован дефицит медицинских масок, в связи с чем правительство запретило вывозить маски из страны до 1 июня. На прошлой неделе, 23 марта, в Россию завезли более 25 млн масок из Китая.

Несмотря на принятые меры, 25 марта глава Совфеда Валентина Матвиенко доложила главе государства Владимиру Путину о сохранении дефицита медицинских масок и антисептиков.

Теги: производство, «КАМАЗ», КамАЗ, маски
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