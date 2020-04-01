КамАЗ начал производство защитных масок и костюмов для медработников

Сергей Когогин (слева) и Наиль Магдеев (справа) (Фото: kamaz.ru)

КамАЗ начал производить защитные костюмы и маски для медработников на автозаводах. Об этом сообщается на сайте компании.

«Пошивочные цеха открыты на каждом заводе, изготовлением средств защиты заняты около 50 человек», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что противоэпидемические комплекты предоставят клиникам Набережных Челнов для медицинских работников безвозмездно. КамАЗ намерен к 9 апреля создать около 5 тыс. защитных костюмов, тогда как потребность города, по их подсчетам, составляет 3 тыс.

Руководство компании уточнило, что данный товар пока не сертифицирован, однако на эту процедуру уйдет почти полгода. На это мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев ответил, что во время критической ситуации некогда разбираться — сертифицирована продукция или нет.

«Надо надевать и работать», — заключил глава города.