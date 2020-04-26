Sky News сообщил о возвращении Джонсона к работе после заражения COVID-19

Борис Джонсон (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Премьер-Министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свой офис после того, как переболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник на Даунинг-стрит.

Несмотря на то, что Джонсон вернулся в свой кабинет вечером в воскресенье, к работе он приступит только в понедельник, 27 апреля. Ранее эту информацию сообщало Reuters.

Sky News также писало, что Джонсон готов «немедленно взяться за работу» после нескольких недель, проведенных дома и в больнице. 24 апреля он провел встречу со своими советниками по видеосвязи, а также пообщался с главой МИД Домиником Раабом, который исполняет обязанности премьера в период отсутствия Джонсона.

У 55-летнего Джонсона обнаружили коронавирус в конце марта. Более недели он провел на домашней изоляции, продолжая работать удаленно. Его беременная невеста Кэрри Саймондс тоже заявляла о симптомах COVID-19.

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Позже состояние министра резко ухудшилось и его госпитализировали 6 апреля. Его поместили в палату интенсивной терапии, а спустя три дня перевели в обычную. После этого Джонсон поблагодарил медиков за спасение своей жизни.

12 апреля премьера выписали из больницы, он отправился восстанавливаться после госпитализации у себя дома.