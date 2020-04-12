Борис Джонсон (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы, где он лечился от коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

«По совету своей медицинской команды премьер-министр не сразу вернется к работе. Он хочет поблагодарить всех в больнице св. Фомы за блестящую заботу», — сказал пресс-секретарь.

О том, что британский премьер заразился коронавирусом, стало известно 27 марта. Несмотря на это, он самоизолировался и продолжил работать дистанционно. Однако 5 апреля Джонсона госпитализировали, так как у него в течение десяти дней не проходили симптомы заболевания.

Впоследствии состояние премьера ухудшилось, его перевели в реанимацию. Правительство Британии временно возглавил министр иностранных дел Доминик Рааб.