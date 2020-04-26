Переболевший коронавирусом премьер Британии вернется на работу 27 апреля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который временно оставил свои полномочия после того, как он переболел коронавирусом, выйдет на работу в понедельник, 27 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя британского премьера.

В свою очередь, издание телеканал Sky News со ссылкой на источник на Даунинг-стрит, сообщает, что Джонсон «готов немедленно взяться за дело» и «вернуться к своему обычному графику». Представитель британского премьера отметил, что в пятницу, 24 апреля, Джонсон провел встречу со своими советниками. Он был информирован относительно проведенной в Великобритании работе в качестве мер по борьбе с коронавирусом. Источник телеканала сообщил, что Джонсон ежедневно общался по видеосвязи с первым министром, главой МИД Домиником Раабом, который временно исполняет его обязанности.

О том, что Джонсон вернется к своим должностным обязанностям, 24 апреля сообщила газета The Daily Telegraph.

Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом 6 апреля. Он провел в больнице британского правительства неделю, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии. Выписали Джонсона 12 апреля.