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СМИ опровергли сообщения о панике в Пхеньяне

Жители Пхеньяна живут в привычном ритме, несмотря на распространяемые западными СМИ сообщения о смерти Ким Чен Ына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в КНДР.

По его данным, на улицах северокорейской столицы спокойная обстановка, в центральной части города немноголюдно из-за действующих в стране карантинных мер.

СМИ сообщили о деятельности Ким Чен Ына на фоне публикаций о его смерти
Общество
Ким Чен Ын

Центр Пхеньяна практически свободен от автомобилей. Заведения общепита и торговые точки работают в обычном режиме, никаких дополнительных сил безопасности на улицах не видно.

Ранее The Washington Post со ссылкой на биографа Ким Чен Ына писала, что в Пхеньяне началась паника на фоне сообщений о смерти лидера. Издание утверждало, что жители скупают продукты, бытовую химию, алкоголь, электронику. Говорилось также, что граждан испугали низко летавшие над столицей вертолеты.

Глава корейской организации ответил на сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Политика
Ким Чен Ын

21 апреля западные и южнокорейские СМИ сообщали, что здоровье северокорейского лидера резко ухудшилось после перенесенной им операции на сердце. Американский президент Дональд Трамп назвал эти сведения ложными.

Японское издание Shūkan Gendai со ссылкой на источники в китайских медицинских кругах сообщало, что Ким Чен Ын почувствовал себя плохо во время рабочей поездки в одном из регионов. Он схватился за сердце и упал.

Reuters сообщил об отправке врачей из Китая для консультаций Ким Чен Ына
Политика

Сопровождавшие его врачи запросили медицинскую помощь у китайских властей, однако не стали дожидаться прибытия коллег из КНР и сделали операцию по стентированию. После этого, как пишет японское издание, лидер Северной Кореи пребывает «в вегетативном состоянии».

В КНДР информацию об ухудшении здоровья и смерти Ким Чен Ына опровергли. Руководитель депутатской группы по связям с парламентом Северной Кореи, депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что посольство в Москве не располагает данными об ухудшении здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. 

Теги: КНДР, Пхеньян, Ким Чен Ын
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