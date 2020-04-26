СМИ опровергли сообщения о панике в Пхеньяне

21 апреля западные и южнокорейские СМИ сообщали, что здоровье северокорейского лидера резко ухудшилось после перенесенной им операции на сердце. Американский президент Дональд Трамп назвал эти сведения ложными.

Японское издание Shūkan Gendai со ссылкой на источники в китайских медицинских кругах сообщало, что Ким Чен Ын почувствовал себя плохо во время рабочей поездки в одном из регионов. Он схватился за сердце и упал.

Сопровождавшие его врачи запросили медицинскую помощь у китайских властей, однако не стали дожидаться прибытия коллег из КНР и сделали операцию по стентированию. После этого, как пишет японское издание, лидер Северной Кореи пребывает «в вегетативном состоянии».

В КНДР информацию об ухудшении здоровья и смерти Ким Чен Ына опровергли. Руководитель депутатской группы по связям с парламентом Северной Кореи, депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев заявил, что посольство в Москве не располагает данными об ухудшении здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.