СМИ опровергли сообщения о панике в Пхеньяне
Жители Пхеньяна живут в привычном ритме, несмотря на распространяемые западными СМИ сообщения о смерти Ким Чен Ына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в КНДР.
По его данным, на улицах северокорейской столицы спокойная обстановка, в центральной части города немноголюдно из-за действующих в стране карантинных мер.
Центр Пхеньяна практически свободен от автомобилей. Заведения общепита и торговые точки работают в обычном режиме, никаких дополнительных сил безопасности на улицах не видно.
Ранее The Washington Post со ссылкой на биографа Ким Чен Ына писала, что в Пхеньяне началась паника на фоне сообщений о смерти лидера. Издание утверждало, что жители скупают продукты, бытовую химию, алкоголь, электронику. Говорилось также, что граждан испугали низко летавшие над столицей вертолеты.