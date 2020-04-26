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СМИ сообщили о «дрожащих руках» проводившего операцию Ким Чен Ыну врача

Северокорейский врач, который проводил операцию на сердце лидеру страны Ким Чен Ыну, очень нервничал, и у него дрожали руки. Об этом сообщает японское издание Shūkan Gendai со ссылкой на источники в китайских медицинских кругах.

Как утверждает автор публикации, в ходе поездки в один из регионов страны Ким Чен Ын внезапно почувствовал себя плохо, схватился за сердце и упал. Сопровождавшие его врачи направились вместе с лидером в ближайшую больницу, делая ему по пути массаж сердца.

Параллельно власти КНДР обратились за помощью к Китаю, который экстренно отправил группу из 50 медиков для помощи Ким Чен Ыну. Однако, опасаясь смерти пациента, северокорейские врачи решили не дожидаться китайских коллег и провести срочную операцию по стентированию (установки специального каркаса в коронарные сосуды для их расширения. — РБК).

СМИ сообщили о деятельности Ким Чен Ына на фоне публикаций о его смерти
Общество
Ким Чен Ын

Японский еженедельник пишет, что врач, проводивший операцию, много лет стажировался в Китае, а сама операция по установке стента не является слишком сложной и может быть завершена примерно за минуту.

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Однако хирург раньше не имел опыта операций у таких полных пациентов, как Ким Чен Ын, поэтому вся процедура заняла у него восемь минут. После этого лидер КНДР погрузился в «вегетативное состояние». Прибывшие китайские врачи осмотрели его, но не смогли ничего сделать.

Об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына после перенесенной операции на сердце ранее в апреле сообщали американские и южнокорейские СМИ. Президент США Дональд Трамп назвал эту информацию недостоверной.

Глава корейской организации ответил на сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Политика
Ким Чен Ын

Позже Reuters писало, что для оказания медицинской помощи северокорейскому лидеру из Пекина была отправлена группа из 50 врачей.

25 апреля китайские и западные СМИ заявили о смерти Ким Чен Ына. Северокорейский дипломат Алехандро Као де Бенос назвал эти сообщения, как и сведения о тяжелом состоянии лидера, «ложными и злонамеренными».

После этого южнокорейский телеканал TV Chosun сообщил, что Ким Чен Ын возобновил работу и поблагодарил рабочих, участвовавших в крупной стройке в городе Самчжиен. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в свою очередь сообщило, что лидер КНДР получил поздравительную телеграмму от лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

26 апреля депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, который возглавляет группу по связям с парламентом Северной Кореи, заявил, что власти не располагают официальной информации об ухудшении здоровья Ким Чен Ына.

Теги: Ким Чен Ын, КНДР, операция
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