СМИ сообщили о «дрожащих руках» проводившего операцию Ким Чен Ыну врача

Северокорейский врач, который проводил операцию на сердце лидеру страны Ким Чен Ыну, очень нервничал, и у него дрожали руки. Об этом сообщает японское издание Shūkan Gendai со ссылкой на источники в китайских медицинских кругах.

Как утверждает автор публикации, в ходе поездки в один из регионов страны Ким Чен Ын внезапно почувствовал себя плохо, схватился за сердце и упал. Сопровождавшие его врачи направились вместе с лидером в ближайшую больницу, делая ему по пути массаж сердца.

Параллельно власти КНДР обратились за помощью к Китаю, который экстренно отправил группу из 50 медиков для помощи Ким Чен Ыну. Однако, опасаясь смерти пациента, северокорейские врачи решили не дожидаться китайских коллег и провести срочную операцию по стентированию (установки специального каркаса в коронарные сосуды для их расширения. — РБК).

Японский еженедельник пишет, что врач, проводивший операцию, много лет стажировался в Китае, а сама операция по установке стента не является слишком сложной и может быть завершена примерно за минуту.