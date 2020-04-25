Мишустин утвердил предварительный список перепрофилируемых медорганизаций

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил предварительный список медорганизаций, перепрофилируемых для борьбы с коронавирусом в регионах. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Перепрофилирование затронет 28 регионов, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Чувашию и Приморье. Количество коек для больных коронавирусом и пациентов с подозрением на него вырастет на 4981 место.

В перечень вошли как частные клиники, так и медучреждения под ведомством федеральных органов исполнительной власти.

17 апреля Мишустин распорядился передать регионам коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Он уточнил, что специализированных клиник по всей стране будет более 60, и в них дополнительно развернут 45 тыс. коек. Председатель заявил, что на это потребуется больше 36 млрд руб. На следующий день Минфин перевел в регионы 32 млрд 408 млн руб. на оснащение и модернизацию коечного фонда для борьбы с коронавирусной инфекцией.