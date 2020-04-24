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Путин заявил о необходимости выделить еще ₽5 млрд на закупку машин скорой

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выделить еще 5 млрд руб. на закупку машин скорой помощи. Об этом он сообщил на совещании по ситуации в автопроме, передает ТАСС.

«Считаю необходимым направить еще 5 млрд руб. на покупку машин скорой помощи», — сказал он.

По его словам, приобретение дополнительных автомобилей повысит доступность медицинской помощи в небольших населенных пунктах. Кроме того, новый госзаказ стимулирует спрос и поддержит автомобильных производителей, считает он.

Путин запретил властям и госкомпаниям покупку иностранных лимузинов
Экономика
Владимир Путин у автомобиля Aurus

Президент также указал, что распространение коронавируса нанесло серьезный урон отечественному автопрому, в котором заняты около 300 тыс. человек. Правительство должно поддержать спрос в этом секторе и стабильную работу автопромышленности, по словам Путина, чтобы сохранить рабочие места и квалифицированных сотрудников.

В начале апреля правительство уже выделило на закупку карет скорой помощи 5,2 млрд руб. из резервного федерального фонда. За счет этих средств медицинский автопарк должен был расшириться на 1200 автомобилей.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Владимир Путин
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