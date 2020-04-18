Минфин перечислил регионам более ₽32 млрд для борьбы с коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минфин перевел в регионы 32 млрд 408 млн руб. на оснащение и модернизацию коечного фонда в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Перевод был выполнен 17 апреля по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, говорится в сообщении.

Средства рассчитаны на специальное оснащение существующих или создаваемых коек, а также на их подключение к системе централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом). Кроме того, деньги направлены на обеспечение медработников средствами индивидуальной защиты.

Накануне Мишустин сообщил о подписанном распоряжении, согласно которому регионы и федеральные органы исполнительной власти должны получить свыше 36 млрд руб. на создание дополнительных коек в больницах и их оснащение. По словам Мишустина, в стране развернуто 45 тыс. дополнительных коек в рамках борьбы с коронавирусом.