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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин не признал удовлетворительной подготовку регионов к COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Срок исполнения поручения президента России о подготовке системы здравоохранения к борьбе с распространением в регионах коронавирусной инфекции COVID-19 истекает 28 апреля, однако проблемы остаются. Об этом заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве премьер-министр Михаил Мишустин.

«Остается меньше недели, чтобы это поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными», — сказал Мишустин.

По его словам, изначально многие руководители регионов «формально» отнеслись к поставленной им задаче информацию о готовности медицинских учреждений и расчеты сумм, необходимых для расширения коечного фонда. В дальнейшем расчеты пришлось уточнять, однако после этого возникли новые проблемы.

«Процесс раскассирования доведенных средств идет недопустимо медленно, в ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10%. Необходимо оперативно нарастить темпы. Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим», — указал премьер-министр, призвав разобраться в причинах промедлений.

Материал дополняется. 

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Михаил Мишустин
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