Участники митинга против самоизоляции в Красноярске заявили о задержаниях

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В Красноярске прошел несанкционированный митинг против режима самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, полицейские задержали некоторых участников. Об этом РБК сообщил адвокат «Агоры» Владимир Васин.

По его словам, он видел, как сотрудники правоохранительных органов задержали троих участников митинга. Он отметил, что акция проходила на площади Революции. «Как я понял, [участники митинга] говорили, что невозможно так жить, что работы нет, увольняют», — объяснил он.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю рекомендовали обратиться за комментарием позднее.

Координатор акции, активист движения «Красноярск против» Александр Дружинин сообщил РБК, что акция была стихийной. Участники требовали либо отмены режима самоизоляции, либо введения режима ЧС. «Люди вышли требовать прямой поддержки населению и предпринимателям. Почти все жители города столкнулись со снижением дохода. Многие работали неофициально, половина красноярцев закредитовано и снимает жилье, соответственно, холодильник начинает побеждать телевизор», — рассказал он.