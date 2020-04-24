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Участники митинга против самоизоляции в Красноярске заявили о задержаниях

Фото: teamnavalnykrsk / Twitter
Фото: teamnavalnykrsk / Twitter

В Красноярске прошел несанкционированный митинг против режима самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом, полицейские задержали некоторых участников. Об этом РБК сообщил адвокат «Агоры» Владимир Васин.

По его словам, он видел, как сотрудники правоохранительных органов задержали троих участников митинга. Он отметил, что акция проходила на площади Революции. «Как я понял, [участники митинга] говорили, что невозможно так жить, что работы нет, увольняют», — объяснил он.

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю рекомендовали обратиться за комментарием позднее.

СК сообщил о 13 пострадавших силовиках на митинге во Владикавказе
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Фото: Ольга Смольская / ТАСС

Координатор акции, активист движения «Красноярск против» Александр Дружинин сообщил РБК, что акция была стихийной. Участники требовали либо отмены режима самоизоляции, либо введения режима ЧС. «Люди вышли требовать прямой поддержки населению и предпринимателям. Почти все жители города столкнулись со снижением дохода. Многие работали неофициально, половина красноярцев закредитовано и снимает жилье, соответственно, холодильник начинает побеждать телевизор», — рассказал он.

«Центр оцепили по всему периметру. Людям не давали переходить дороги и проезжать. Полиция действовала группами, окружая людей. Работало 4 «уазика» и 1 автозак. Среди задержанных часть людей просто шла по своим делам», — объяснил активист.

Еще одна участница акции рассказала РБК, что на площади стояли автозаки. «Примерно минут через 40 после начала акции приехали «уазики» и стали забирать по одному-два человека. Всего я насчитала четверых — трех девушек и молодого человека», — отметила она. По ее словам, участники акции требовали вводить режим ЧС, который бы гарантировал помощь государства людям. По словам участников акции, на площадь вышли несколько десятков человек.

Акция протеста из-за режима самоизоляции во Владикавказе. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Днем 20 апреля люди вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции в центре Владикавказа в Северной Осетии. Они требовали оказать финансовую помощь гражданам, которые пострадали от коронавируса, отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, назначения временного правительства во главе с Виталием Калоевым. Правоохранители пытались разогнать протестующих. Затем участники митинга отправились на переговоры с властями. В администрации Северной Осетии сообщили, что малоимущим жителям региона и тем, кто остался без работы из-за коронавируса, помогут.

Суд арестовал 13 участников митинга на 15 суток. По данным регионального следственного управления СКР, в ходе разгона акции протеста пострадали 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Следователи возбудили уголовное дело
по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей) и ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка).

Теги: Красноярск, акция протеста, самоизоляция, коронавирус, новости РБК
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