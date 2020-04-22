СК сообщил о 13 пострадавших силовиках на митинге во Владикавказе

По факту причинения телесных повреждений бойцам Росгвардии и полиции возбуждено уголовное дело. В СК сообщили о розыске причастных к событиям на площади во Владикавказе

Фото: Ольга Смольская / ТАСС

Следственное управление Следственного комитета России по Северной Осетии возбудило уголовное дело по итогам митинга против самоизоляции во Владикавказе, который прошел 20 апреля.

«Не установленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченными к административной ответственности, применили физическое насилие в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД, причинив им телесные повреждения», — говорится в заявлении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей). Поводом стало применение насилия в отношении сотрудников МВД и бойцов Росгвардии.

В СК сообщили, что во время несанкционированного митинга на площади Свободы во Владикавказе, в ходе которого участники требовали отставки руководства Северной Осетии, сотрудники правоохранительных органов пытались вытеснить собравшихся с площади при помощи противоударных щитов.