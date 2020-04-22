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Общество ,  
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СК сообщил о 13 пострадавших силовиках на митинге во Владикавказе

По факту причинения телесных повреждений бойцам Росгвардии и полиции возбуждено уголовное дело. В СК сообщили о розыске причастных к событиям на площади во Владикавказе
Фото: Ольга Смольская / ТАСС

Следственное управление Следственного комитета России по Северной Осетии возбудило уголовное дело по итогам митинга против самоизоляции во Владикавказе, который прошел 20 апреля.

«Не установленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченными к административной ответственности, применили физическое насилие в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД, причинив им телесные повреждения», — говорится в заявлении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей). Поводом стало применение насилия в отношении сотрудников МВД и бойцов Росгвардии.

В СК сообщили, что во время несанкционированного митинга на площади Свободы во Владикавказе, в ходе которого участники требовали отставки руководства Северной Осетии, сотрудники правоохранительных органов пытались вытеснить собравшихся с площади при помощи противоударных щитов.

Акция протеста из-за режима самоизоляции во Владикавказе. Фоторепортаж
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В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления и задержание лиц, причастных к его совершению.

Как сообщалось ранее, на несанкционированный митинг во Владикавказе вышли около 200 человек (по данным группы «Зеленая лента» в Twitter — около 2 тыс. человек). Они требовали, в частности, прекращения режима самоизоляции. Глава региона Вячеслав Битаров после этого пообещал помощь малоимущим жителям и тем, кто остался без работы в связи с самоизоляцией.

Один из участников акции протеста рассказал РБК, что при разгоне полиция пустила слезоточивый газ. «Люди их начали закидывать камнями, одной девушке попали камнем по голове», — сказал он.

В столице Северной Осетии люди вышли на сход из-за режима самоизоляции
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На следующий день после митинга Ленинский районный суд Владикавказа арестовал оперного певца Вадима Чельдиева. Его подозревают в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318), а также в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1).

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков в тот же день заявил: «Очень важно прислушиваться к тому, что говорят люди». При этом представитель Кремля отметил, что митинг во Владикавказе был незаконным, а сам факт его проведения может негативно сказаться на эпидемиологической обстановке.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владикавказ, Северная Осетия
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